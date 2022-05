Guerre en Ukraine : une propagande russe cherche à décrédibiliser la France

Des images montrant des clients de supermarchés qui se battent pour des bouteilles d'huile de tournesol ont été partagées plusieurs fois par des internautes russes. La vidéo est réelle, mais la scène a eu lieu il y a plus de sept ans. Elle a été postée pour la première fois sur Internet le 29 mai 2015. Donc, la vidéo n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Elle ferait référence au magasin Lidl où elle a été tournée. Interrogée, l'enseigne a déclaré que "cette vidéo a bien été prise dans un supermarché à Oyonnac et date du 10 janvier 2015". "Il s'agissait d'une offre spéciale sur de l'huile d'olive". Une manipulation russe assez grossière. Selon Arnaud Rousseau, les problèmes d'approvisionnement sont les conséquences du comportement des consommateurs français qui font des réserves. Sur les réseaux sociaux russes, on retrouve également des nombreux comptes qui ironisent sur le prix des carburants français. La encore, le message est clair : renoncer à soutenir votre partenaire et payer moins cher le carburant. La hausse du prix des carburants a commencé il y a quelques mois avant le conflit en Ukraine, même si la guerre a amplifié le phénomène. T F1 | B. Dard