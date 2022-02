Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine élargit son offensive

Peu après 8 heures ce samedi matin, un missile frappe le 20e étage de cet immeuble résidentiel. Le bâtiment est éventré. Alors, d'en bas, il est possible d'apercevoir des pompiers de Kiev chercher à l'aide des lampes torches d'éventuelles victimes au milieu des décombres. Aucun civil n'a été tué mais plusieurs blessés sont évacués à la hâte. Les forces russes s'approchent de Kiev par le nord. Elles se sont emparées de l'aéroport militaire d'Hostomel. En revanche, les Ukrainiens ont réussi à repousser l'attaque d'une centrale hydroélectrique à proximité. Les Russes cherchent à conquérir des points stratégiques. Le maire de Kiev affirme qu'il n'y a pas de présence militaire majeure dans les rues, mais de petites unités russes envoyées pour déstabiliser la ville. Ceux qui ne se réfugient pas dans les abris préfèrent quitter Kiev en train vers l'ouest du pays. Mais beaucoup restent. Un peu partout à Kiev, la résistance s'organise. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko déclare même en direct à la télévision monter sa propre milice. Si à Kiev, la résistance se met en place, à l'est de l'Ukraine, les chars de Poutine sont déjà présents. Mais même si les Russes semblent avoir le contrôle, les civils ukrainiens ne se laissent pas faire. Face à cette résistance, les militaires russes essuient plus de pertes que prévu. Certains sont même capturés par des Ukrainiens. Des petites victoires qui ralentissent mais qui n'empêchent pas l'inexorable avancée de l'ennemi. Et Vladimir Poutine vient de donner à son armée l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions. De leur côté, les Occidentaux vont envoyer des armes, de l'essence et des munitions. Mais les heures semblent compter. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Dubail