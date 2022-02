Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine fait planer la menace nucléaire

Vladimir Poutine a annoncé ce dimanche mettre "la force de dissuasion en alerte". "J'ordonne au ministre de la Défense eu chef d'État-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat", a-t-il déclaré sous le regard grave de ses chefs militaires. L'ordre est donc donné à toutes les forces militaires russes terrestre, aérienne et navale de se mettre en position de combat. La réaction de la Maison Blanche ne s'est pas fait attendre. Le président russe "fabrique des menaces qui n'existent pas", a dit son porte-parole. Même réaction du côté de l'OTAN qui parle de "rhétorique dangereuse et de conduite irresponsable". Depuis les années 60, jamais un dirigeant russe n'avait à ce point brandi la menace de l'arme nucléaire. La Russie a renforcé son arsenal ces dernières années. Elle dispose de plus de 6 000 ogives, soit 500 de plus que les États-Unis. Mais ce n'est pas le nombre qui importe, "c'est la nature de la menace. Ce n'est pas comme une guerre conventionnelle", selon François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, espérant qu'il s'agit "d'un coup de bluff". Ce qui préoccupe les Occidentaux ce sont les nouveaux missiles hypersoniques. Des engins capables de voler en basse altitude hors de portée des défenses anti-missiles classiques. Pour l'instant, l'attitude de l'homme fort du Kremlin est plutôt interprétée comme une manœuvre d'intimidation. Mais la réponse de l'OTAN a été claire : ses troupes sont aussi prêtes à défendre les alliés en cas d'agressions. TF1 | Reportage C. Chapel, X. Boucher, T. Gippet