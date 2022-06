Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine, président en sursis selon le renseignement américain

Le visage gonflé, le regard perdu... En recevant le président sénégalais ce vendredi, Vladimir Poutine présente-t-il les signes d'une maladie grave ? Autre indice selon les renseignements américains, sa main droite agrippée à une table durant une quinzaine de minutes en avril dernier, ainsi que ses jambes qui semblent ne plus tenir en place. À 69 ans, son visage s'est transformé rapidement. Le reportage en tête de cet article montre son visage en décembre dernier. En janvier, il s'épaissit déjà, même constat en février lorsque la guerre commence, jusqu'à son apparence actuelle. Les conséquences d'un cancer, selon le magazine américain Newsweek. Poutine aurait été opéré en avril, du moins c'est ce qu'affirme un conseiller de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat : " Poutine est-il malade ? Absolument (...) Imaginer qu'il va mourir bientôt est de la pure spéculation". S'agit-il de propagande ? L'information est crédible, selon Jérôme Poirot, auteur du livre "Le renseignement français en 100 dates" (Ed. Perrin). "Je crois que les services de renseignements américains, et plus largement, le gouvernement américain, ne prendraient pas de risque de diffuser des informations totalement erronées", a expliqué cet ancien coordonnateur du renseignement français. Le maître du Kremlin aurait été même victime d'une mystérieuse tentative d'assassinat au mois de mars, selon les Américains. Poutine reste pourtant très populaire en Russie et sa transformation physique ne semble pas choquer le public. En cas de décès soudain de Vladimir Poutine, l'intérim serait assuré par le Premier ministre. Ce haut fonctionnaire est passé justement connu pour ses doutes sur la prolongation du conflit en Ukraine. TF1 | Reportage B. Christal, J.Y May