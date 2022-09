Guerre et paix : une famille royale vraiment réunie ?

L'entrée en scène semble presque tenir du miracle. William, Kate, Harry et Meghan ne s'étaient plus affichés ensemble depuis plus de deux longues années. Les caméras et les photographes se sont donc précipités pour saisir cette image. Elle est retenue par toute la presse britannique depuis ce dimanche matin. On les disait brouillés, on nous les présente réunis. Chaque couple s'attribuant une aile de la longue allée qui traverse le parc à la rencontre des familles, avec de nombreux gestes de tendresse et d'échanges complices. Et même si Meghan Markle essuie ce refus d'être saluée par une femme, le bain de foule fonctionne à merveille. Spontané ou programmé, c'est toute la question. Cette réussite semble avoir été préparée bien en amont avec le premier discours d'un roi dès vendredi, comme un appel à l'apaisement. William aurait été chargé d'appeler son frère pour lui proposer cette sortie à quatre. Après que le couple ait fait les gros titres du monde entier pour avoir qualifié la famille royale de raciste dans une interview américaine, beaucoup estiment qu'il leur est de plus en plus difficile de maintenir cette attitude rebelle. Charles III semble bien décidé à prendre la main dans une communication sans faux pas depuis les premières heures du règne, orchestré par son nouveau communicant, ancien du tabloïde le Daily Mail, avec une sens du tempo impressionnant. On a donc pu voir chaque membre de la famille disposé de son temps médiatique dans l'ordre protocolaire. Camilla et William pour la proclamation de son règne. Les enfants d'Elizabeth recueillis à Balmoral, avant le roi qui a clos la journée du samedi, avec un dernier bain de foule. TF1 | Reportage F. Leenknegt.