Gulet, le voilier qui a conquis la Méditerranée

Ne ratant jamais une occasion d'exhiber leurs interminables mâts, elles règnent sur les eaux turques. Leur corps en bois fait la fierté de leur équipage et séduit les touristes. Ici, on ne jure que par ces bateaux traditionnels, les gulets. Sur le Zeus, des amis venus de l'Allemagne testent l'éprouvant quotidien de la vie en mer. "C'est comme une maison sur la mer ou un salon sur la mer". C'est super beau, il n'y a personne autour, juste nous", ont-elles réagi. En Turquie, la gulet est reine. Chaque marin est aux petits soins pour attirer les regards des touristes. Mais à l'origine, elle n'avait rien d'un bateau de croisière. "Elles étaient utilisées pour le commerce, notamment celui des éponges. Elles partaient de Bodrum pour la Grèce, qui n'est pas loin d'ici”, déclare Koray Akis, propriétaire de Koray Yachting. Le bateau était alors réputé pour ses qualités de navigation. Mais dans les années 70, les premiers touristes débarquent dans la petite la ville côtière et très vite, les pêcheurs comprennent que ces étrangers leur rapporteront plus d'argent que les éponges. Les voiliers deviennent de plus en plus longs, parfois plus de 30 mètres et les moteurs plus puissants. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage M. Guiheux, T. Rolnik