Gustavo Dudamel, une star à la baguette

À balayer la salle d'un coup d'œil, on se demande d'abord s'il n'y a pas maldonne. Il n'y a pas un cheveu blanc dans le public. Ce soir, l'Opéra Bastille joue à guichets fermés pour les moins de 28 ans. Ils ont chacun payé leur billet à dix euros. Avant les premiers coups de baguette, Gustavo Dudamel s'est présenté en tant que nouveau directeur musical de l'Opéra de Paris. Et la jeune génération sait à qui elle a affaire. C'est une star internationale qui a son étoile sur Hollywood Boulevard où il dirige l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Et quand Steven Spielberg a eu besoin d'un conseiller musical pour West Side Story, c'est à Gustavo Dudamel qu'il a fait appel. Il est aussi capable d'endosser un rôle de régisseur comme dans la série américaine "Mozart in the jungle". Dans la vidéo en tête de cet article, Gustavo Dudamel décrit son amour de la musique dès son plus jeune âge, son parcours artistique au Venezuela, son pays natal. Il vient aujourd'hui à Paris en plus de ses nombreuses activités dans plusieurs pays. Mais un mois après son arrivée, il est d'ores et déjà en symbiose totale avec l'Opéra de Paris et l'équipe. Et le résultat s'apprécie sur scène comme lors de "Turandot" de Puccini, mis en scène par Bob Wilson. Il a réussi à embraser le public pour ramener l'orchestre vers l'ovation. Ses gestes envers ses musiciens disent tout de lui sur son idée de partage du succès. TF1 | Reportage F. Leenknegt, P. Véron, E. Boucher