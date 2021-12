Guyane : la clinique des animaux sauvages

Ils sont inséparables. Depuis trois mois, Jean-Philippe Magnone est le papa adoptif d'un bébé singe, une femelle prénommée Lily. "Il faut lui faire voir ce qui est bon à manger. Il faut le faire par mimétisme, faire semblant de manger. Puis dès qu'elle voit qu'on mange, elle essaie de manger aussi", explique-t-il. Cet agriculteur dirige l'association Onca qui vient en aide à la faune sauvage de Guyane. Lily est la nouvelle pensionnaire de son centre de soin. Depuis 12 ans, dans son refuge de plusieurs hectares au milieu de la jungle amazonienne, il soigne différentes espèces, dont plusieurs singes avec la même histoire. "C'est quasiment des orphelins de la chasse. Ils ont tous un doigt en moins ou des plombs dans les pattes. La mère a été tirée avec le petit dessus. Souvent, le petit meurt aussi avec la mère. Et quand ils ne meurent pas, on nous les ramène ou issus des saisies", indique Jean-Philippe. L'office français de la biodiversité est en charge des saisies. La détention d'un animal sauvage par un particulier est interdite par la loi, c'est même dangereux. Les singes suivent jusqu'ici un protocole de réensauvagement. Jean-Philippe apprend à Lily comme aux autres pensionnaires à ne plus dépendre de lui. "Une fois qu'ils vont atteindre une maturité sexuelle, ils vont avoir d'autres trucs à faire. Ils vont s'éloigner naturellement. C'est un peu long le processus, mais au bout de quelques années, ils arrivent à se débrouiller tout seuls". En Guyane, quatre centres de soin associatif viennent en aide aux animaux sauvages. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Santos, J. Prat