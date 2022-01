Guyane : le fléau des passeurs de cocaïne

Les contrôles démarrent dès l'entrée de l'aéroport de Cayenne. Et rapidement, les douaniers doutent sur le contenu des valises d'une passagère. Des punchs contenaient une double poche remplie d'une mixture jaunâtre, de la cocaïne liquide. La propriétaire de la valise est arrêtée. La jeune femme est une "mule", une transporteuse de drogue. La drogue est cachée dans les valises, dans les vêtements, dans de la nourriture, et même dans des objets comme un thermos de café. Avec la jeune femme, les douaniers ne sont pas au bout de leur surprise. Selon une douanière, la personne a avoué avoir ingéré une centaine d'"ovules", ou bien des billes de cocaïne. Si l'une d'elles éclate dans le corps, c'est l'overdose assurée. "À l'intérieur, il y a de la cocaïne en poudre très compactée qui permet de transporter jusqu'à 1 kg à 1,5 kg de cocaïne. Dans quelques instants, on va à l'hôpital pour que la personne expulse les ovules qu'elle a à l'intérieur de son corps". Les affaires de mules sont courantes à l'aéroport de Cayenne, presque une industrie. À chaque vol entre Guyane et Orly, jusqu'à 30 mules tenteraient d'embarquer et près d'un tiers y parviendrait. En 5 ans, le nombre de kilos saisi par la douane guyanaise a doublé pour atteindre un record en 2021, plus de 1,1 t de cocaïnes. Pour en finir avec le fléau, les autorités ont renforcé leurs mesures et leurs moyens depuis 2019. De nouveaux scanners ont été installés à l'aéroport. Les contrôles sur les axes routiers sont intensifiés, comme les patrouilles aux frontières fluviales. Plus de contrôle, plus d'arrestation et donc plus d'audience au tribunal de Cayenne. Pour gérer cet afflux, le palais de justice s'est réorganisé en mettant en place une procédure expresse où la mule après avoir reconnu les faits est immédiatement jugée. Les récidivistes sont condamnés à de la prison ferme. Et ceux qui sont pris avec moins de 2 kg de cocaïne, et pour qui, c'est la première fois, leur peine s'oriente vers de la prison avec sursis et surtout vers de la réinsertion. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Santos