Guyane : les anti-vaccins font peur

Depuis juillet, la caravane pour la liberté, un collectif d'association proche des habitants sillonnent les quartiers pour diffuser la bonne parole. Une parade devenue presque inhabituelle pour guyanais. Derrière cette opposition au pass sanitaire résonne un sentiment d'abandon plus profond. Le département compte deux fois moins de médecins que la métropole. Le professeur Hatem Kallel coordonne tous les soins intensifs du département. En ce moment, son téléphone reste greffé à son oreille. À Cayenne, le service de réanimation est saturé par des patients non vaccinés. Son combat est de convaincre les Guyanais de recevoir leur injection. Ce qui lui vaut menaces et intimidations. En Guyane, beaucoup de soignants sont ciblés parce qu'ils défendent la vaccination. Ils sont accusés de tuer des patients et subissent parfois des agressions. Cette colère ne fait pas peur qu'au professionnel de santé. La plupart des élus locaux ne se sont pas prononcés en faveur du vaccin. Le maire de Kourou est l'un des rares à l'avoir fait. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.