Guyane : volontaires pour l’enfer vert

Honnêtement, connaissez-vous le pire cauchemar ? Sous les aboiements des instructeurs, tous sont pourtant volontaires. Pendant deux mois, ils sont plongés au cœur de la forêt amazonienne que tous vénère sous son nom portugais “la selva”. Ce matin-là, c’est leur 17? réveil dans la jungle, toujours aussi mélodieux. Ces militaires exercent dans les armées brésilienne, canadienne, belge, 23 pays différents au total. Coupés du monde, dans des conditions extrêmes, ils espèrent le prestigieux brevet jaguar. Organisé par les légionnaires, c’est l’un des stages militaires les plus difficiles au monde. Au fil des jours, les points de suture s’accumulent. Il est à peine sept heures, et ce n'était que l’échauffement. Place aux choses sérieuses, la redoutable piste de lianes. Ils doivent enchaîner les obstacles le plus vite possible. Derrière le ton martial des légionnaires, l’unité d’élite partage son savoir-faire en zone équatoriale avec des militaires d’armées alliées. TF1 | Reportage E. Lefebvre, P. Veron, E. Duboscq