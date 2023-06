Gypaète barbu : la reconquête des Alpes

Il vous observe lors de vos randonnées en montagne, mais il échappe souvent à votre regard. Le gypaète barbu est un oiseau rare. L'espèce avait totalement disparu de nos montagnes. Depuis 2010, le Vercors participe à un grand programme européen pour réintroduire ces oiseaux dans la nature. Au total, 17 gypaètes ont déjà été relâchés. Dans des cages, deux oisillons. Ils sont nés en captivité et ont fait le chemin depuis le centre d'élevage en Espagne. Deux jours de voyage, 1 500 kilomètres parcourus, pour rejoindre le Vercors. Malgré leur taille, ils n'ont que trois mois. Les oiseaux sont transportés au milieu de la forêt dans un coin tranquille. Ils sont identifiés, examinés. L'opération est délicate. Les oisillons sont pesés avec la plus grande précaution. Ils sont aussi équipés de GPS. Un boîtier permettra d'obtenir des informations sur ses habitudes de vols, mais aussi de le secourir en cas de difficultés. Le trajet se termine enfin sur les falaises escarpées du Vercors. Les oiseaux sont relâchés dans un enclos aménagé, où ils resteront un mois avant de pouvoir prendre leur envol. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guénégan, X. Boucher