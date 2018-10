Habillement : le secteur traverse une crise

Depuis le début de l'année 2018, les fermetures de magasins se sont multipliées dans notre pays. Par conséquent, des milliers de personnes risquent de perdre leurs emplois. Il semblerait que le secteur ne parvienne pas à suivre ses concurrents. De plus, le boom des ventes en ligne ne leur facilite pas la tâche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.