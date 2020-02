Habiter dans un château d’eau rénové, et pourquoi pas ?

Le château d'eau de Vandœuvre-lès-Nancy a été construit en 1908. Ce témoin de l'architecture industriel et désaffecté dans les années 60 est réhabilité en habitat social 30 ans plus tard. Pour Jean-Luc André, l'un des architectes de cette reconversion, la structure de l'édifice était parfaitement adaptée pour en faire un immeuble. Une cinquantaine de ces châteaux d'eau ont également retrouvé une nouvelle destinée dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.