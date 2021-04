Hainan, le nouveau paradis du surf

Des vagues de deux mètres de haut, une eau cristalline, ce paradis du surf que vous voyez sur les images n'est pas à Bali ou Hawaï, mais à Hainan, dans le sud de la Chine. Même quand la mer est calme, des centaines d'amateurs s'agglutinent pour attendre la vague. Ici, la planche est l'accessoire indispensable pour faire trempette. Pendant que certains friment sur les photos, d'autres élèves de l'école "Shaka Surf" prennent ce sport très au sérieux. Il y a ceux qui sont venus de Shanghai pour des vacances au soleil et prendre un cours de surf. Comptez 60 euros pour deux heures de cours. Ce n'est pas donné en Chine, mais pour les citadins, l'expérience n'a pas de prix. "Je voulais essayer un sport extrême. Le surf pour moi, c'est la liberté", s'exclame Zhide Zhong. L'école "Shaka Surf" a ouvert ses portes il y a moins de deux ans et elle fait le plein à chaque saison. "On a jusqu'à 30 élèves par jour", confie le directeur. "Avant, cette baie n'était qu'un petit village de pêcheurs, mais des surfeurs étrangers ont découvert nos vagues et petit à petit, le village s'est développé autour du surf", explique-t-il. Découvrez la beauté d'Hainan en images.