Haïti : fuir la violence à tout prix

Dans la vidéo en tête de cet article, on voit une foule en détresse, en proie quasiment à la panique, qui assaille les locaux administratifs de Port-au-Prince. Ils sont tous en quête d'un sauf-conduit ou d'un document qui leur permettrait de fuir cette terre en proie à la violence des gangs. Pour eux, le passeport est comme un sésame, mais on n'en octroie que quelques-uns, insuffisants pour satisfaire l'énorme demande. Depuis peu, de nouveaux visas sont accordés pour ceux qui veulent migrer vers les États-Unis. Alors, la tentation de l'exode s'est emparée des Haïtiens. Vu la situation chaotique dans laquelle plonge le pays, tous veulent partir. Il n'y a pas de mot pour décrire l'atmosphère qui règne dans la capitale. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de fuir à l'étranger, ils tentent de déménager dans des quartiers moins dangereux. Environ treize ans après le séisme qui a ravagé le pays, les habitants de Port-au-Prince font face aux rackets, aux fusillades et aux enlèvements. Dans ce contexte difficile, de rares ONG continuent encore leur mission, comme MSF (Médecins sans frontières) qui maintient tant bien que mal des hôpitaux ouverts. Le drame d'Haïti, c'est qu'aucune autorité n'est en mesure de reprendre le contrôle du pays, le seul État francophone des Caraïbes qui était déjà l'un des plus pauvres d'Amérique et qui s'enfoncent maintenant dans une violence sans fin. Pour beaucoup, le seul espoir réside désormais dans une fuite migratoire bien incertaine. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry