Les halles animent les centres-villes

A Montargis, dans le Loiret, la municipalité est en train de rénover une halle traditionnelle afin de lui donner un aspect plus moderne. Une fois les travaux terminés, celle-ci pourra accueillir cinq commerces de bouche. Un peu plus loin, à Sens, dans l'Yonne, les halles ont été réhabilitées pour animer le centre-ville. Et à Dijon, les marchés couverts ont une seconde vie la nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.