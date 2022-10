Halles gourmandes : à la conquête des centres-villes

Des temples dédiés aux produits de terroirs, qui ravivent la nostalgie et fleurissent un peu partout en France. Les Halles gourmandes, on y vient pour faire ses courses. Mais aussi pour prendre un verre et manger sur place. Bordeaux, Saint-Étienne, Toulon, Limoges, elles redeviennent tendances et attirent de nouveaux publics. Après trois années de travaux, en région de Parisienne, dans cette Halles Eiffel, un témoin du passé industriel des lieux, va prochainement ouvrir un gigantesque marché. Maxence est boucher et en plus de son activité traditionnelle, il fera de la restauration sur place. Transformation de produits de qualité, service nouveau pour la vingtaine de commerçants prochainement installés. L'investissement est conséquent, 100 000 euros l'emplacement sans compter le loyer. La petite originalité des lieux, la Halle se situe en plein cœur d'un quartier de bureau. C'est un nouveau défi pour ces entrepreneurs. Ils réhabilitent depuis quelques années ces marchés de nouveau genre, dans tout le pays. Mais certains vous diront que cela n'a rien de nouveau. À Sète, en Hérault, la Halle est une institution. En moins de dix ans, le nombre des Halles gourmandes en France a été multiplié par dix. TF1 | Reportage M. Chantrait, J. P. Héquette, F. Der Stepanian