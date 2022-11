Halloween : un business en plein essor

Les masques et les costumes effrayants sont de retour. Halloween s'affiche dans tous les rayons, même dans les supermarchés. À côté des bouteilles de lait, il y a des pâtes en forme de citrouille, des biscuits jusqu'au chips pour l'apéritif. Aucun doute, cette fête américaine, désormais mondialement populaire, fait vendre. Et certaines l'ont complètement compris. Dans ce magasin, toute une partie du local est dédié au marché de l'horreur. Chaque client vient avec un budget précis pour dénicher la pièce parfaite. Il y en a pour tout le monde. Une grand-mère a dépensé, par exemple, une cinquantaine d'euros pour ses trois petits-enfants. Une mère de famille, elle, a déboursé au moins 100 euros pour la décoration et les costumes. Pour se faire peur, les Français sont prêts à dépenser un peu plus chaque année. Une citrouille à dix euros, un chaudron à moins de quatre euros... L'engouement est bien cerné par le gérant. Alors, pour répondre à la demande, l'enseigne a décidé de s'adapter. Pour cette année 2022, les ventes de costumes deviennent aussi des tendances. Lundi soir, 27 % des Français vont se déguiser. Dans sa boutique en région parisienne, Laura Barouhiel voit passer, depuis deux semaines, plus de 1 000 clients par jour. Environ 25 % de ses chiffres d'affaires se jouent dans cette période de l'année. Parmi les clients, y a-t-il des novices qui souhaiteront fêter Halloween ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, D. Blondeau