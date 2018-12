Handball : les Bleues prêtes pour la finale contre la Russie

Ce 16 décembre 2018, les Bleues se retrouvent face à la Russie en finale de l'Euro féminin de handball. Quelques heures avant le match, les handballeuses françaises se sont rapprochées de leur famille. Elles ont également rencontré les joueuses de la Réunion. Et pour le plus grand plaisir des supporters, elles ont fredonné l'hymne national en langue des signes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.