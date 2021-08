Handball / JO Tokyo : des femmes en or !

Plus qu'un groupe, elles se définissent comme une famille, et un refrain qui colle si bien au handball français. Elles sont championnes olympiques devant les handballeurs, titrés aussi à Tokyo. C'est seulement la troisième fois de l'histoire qu'un pays remporte les deux tournois de handball, féminin et masculin. Le titre olympique, c'est une première pour ces femmes déjà sacrées championnes du monde et d'Europe. Face aux Russes, les gardiennes ont été performantes encore une fois. Si déterminés, les Français se sont relevés après l'échec en finale à Rio, après un début de tournoi compliqué cette année. Avec des tirs puissants et des passes astucieuses, la réussite a été incarnée par Pauletta Foppa, 20 ans, l'une des meilleures joueuses des JO. C'est l'alchimie réussie entre les jeunes et celle qui porte les couleurs de l'Hexagone depuis une quinzaine d'années. Comme Amandine Leynaud, durant plus de 250 matchs en bleu, c'est elle qui remet les médailles, si symboliques, si belles, avant de prendre sa retraite.