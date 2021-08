Handball : les Bleus en forme olympique !

Comment s’habituer à ce plaisir unique d’être champion olympique ? Même après tant de titres, même après tant d’années, nous sommes au sommet. Pour la troisième fois de son histoire, le handball français a de l’or plein les yeux. “Elle est magnifique, elle brille. Regardez comme elle scintille”. “À la Marseillaise, on s’était dit quand même qu’il fallait qu’on l’entende jusqu’au village. Il fallait qu’on la chante le plus haut et le plus beau possible. C’est ce qu’on a fait est pur bonheur. C’est un rêve de gamin qui se réalise”, précise Kentin Mahé, champion olympique de l'équipe de France de handball. Alors, ils ont crié tous ensemble cette fierté d’être Français. La finale perdue à Rio, il y a cinq ans, contre ces mêmes Danois, appartient donc vraiment au passé. Dès le début, des Français, si forts, ont mené et exploité chaque occasion. Prêts à encaisser les coups, solides et solidaires. Michaël Guigou et Luc Abalo vont arrêter au moment où les jeunes prennent vraiment leur responsabilité. Les années passent, l’équipe se renouvelle et gagne encore. Pour l’heure, ils méritent de savourer. Ce samedi soir, c’est encore plus vrai, cette équipe est la plus titrée du sport français.