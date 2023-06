Harcèlement scolaire : l’école a -t-elle pris la mesure ?

Pour Inès, le harcèlement a démarré dès la sixième. Sept ans plus tard, aujourd'hui en terminale, elle subit toujours moqueries, menaces et parfois même violences physiques. La première fois, elle avait onze ans, une tentative d’étranglement. Même si aujourd'hui, elle est épaulée par sa professeur principale, Inès reçoit toujours des menaces par SMS et sur les réseaux sociaux de la part de certains élèves. Souffrant de crise panique, elle reste encore parfois chez elle quand elle devrait aller en cours. Depuis quatre ans, son avocat lui consigne toutes les plaintes, les appels au secours lancés à l’éducation nationale, à la justice, mais toujours aucune réaction. A Nice, une femme a lancé une association pour soutenir des centaines d’enfants harcelés. Pendant tout le collège, Noémya a souffert de harcèlement en silence. Ce qui la choque le plus, c’est l’attitude de certains responsables d’établissement quand des cas de harcèlement scolaire sont enregistrés. Un autre problème, les réseaux sociaux, un psychologue, qui accompagne des enfants victimes de harcèlement constate tous les jours à quel point cela aggrave les situations de détresse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage et O. Cresta