Harcèlement, viol : deux actrices accusent à nouveau des réalisateurs

Adèle Haenel a accusé Christophe Ruggia d'attouchements sexuels alors qu'elle était mineure. La comédienne a indiqué ne pas vouloir porter plainte en estimant que la justice condamne si peu les agresseurs. Mais le parquet s'est auto-saisi. Valentine Monnier, quant à elle, a déclaré dans une tribune avoir été frappée et violée à 18 ans par Roman Polanski. Un témoin a confirmé son récit. De son côté, le cinéaste conteste toute accusation de viol. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.