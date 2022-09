Harry et Meghan : retour en grâce ?

Le public ne peut pas encore les voir, mais ces berlines vont débarquer des invités de marque aux portes du château de Windsor. Ceux qu'on a longtemps surnommés "Les 4 fantastiques" marchent vers eux. L'image est depuis ce dimanche matin à la Une de tous les quotidiens britanniques. William, Kate, Harry, et Meghan, sont présentés comme "réunis" par la peine, et "ensemble" pour leur grand-mère. Après un moment de recueillement autour des fleurs et des messages, on voit surgir les caméras et les photographes, venus s'emparer de la scène. Ils vont les suivre pendant 30 minutes de bain de foule. Chaque couple s'oriente d'un côté du Long Walk, la longue avenue autour de laquelle les familles se sont rassemblées. Sur les réseaux sociaux, l'information est donc relayée avec beaucoup d'enthousiasme. Pourtant, ceux qui connaissent la famille royale ont tendance à décrypter cette scène, tout autrement. Et si Meghan a pu rencontrer un accueil très chaleureux avec des jeunes filles, elle a aussi pu mesurer que certains Britanniques ne semblaient pas nécessairement dans le pardon. TF1 | Reportage F. Leenknegt, S. Vignon