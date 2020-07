Hausse de cas de Covid-19 : la Belgique durcit les règles

En Belgique, les cas de Covid continuent de grimper notamment à Anvers où des cafés ont été fermés pour non-respect des règles sanitaires. D'autres mesures de restrictions ont été prises dans le pays comme le port obligatoire du masque dans les lieux très fréquentés. Ceux qui ne portent pas l'accessoire s'exposent à une amende de 250 euros. Une somme qui monte à 750 pour les commerçants. Les restaurants et les bars doivent eux aussi enregistrer les coordonnées de leurs clients afin de pouvoir les contacter si un cas déclaré était passé dans l'établissement. Pour éviter les foyers de contamination, chaque citoyen belge ne peut désormais côtoyer que quinze personnes maximum par semaine.