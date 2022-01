Hausse de la rémunération : quel livret d'épargne choisir ?

Le taux du livret A va doubler dès le 1er février. Si vous avez 10 000 euros sur votre Livret A, cette année vous avez reçu 50 euros d'intérêts. L'an prochain, vous recevrez 100 euros. Mais pour beaucoup d'épargnants, l'atout du Livret A n'est pas son taux, mais sa simplicité d'utilisation. En passant de 0,5% à 1%, le taux du livret A augmente pour la première fois depuis dix ans. Jusqu'à présent, il avait stagné dans le meilleur des cas et souvent baissé. Devient-il un placement intéressant ? Il y a beaucoup mieux que le livret A. Un placement méconnu, mais pourtant deux fois plus rentable : le livret d'épargne populaire. Son taux va passer de 1% à 2,2% le 1er février. Seules les personnes touchant moins de 20 296 euros par an y ont droit. C'est le cas de Julien, étudiant. Il n'en a jamais entendu parler. Cet après-midi, il contacte son banquier. Il a fait ses calculs et les 2 700 euros de son livret A placés sur un livret d'épargne populaire lui rapporteraient 37 euros de plus par an. Les dépôts sont limités à 7 700 euros. Comme lui, quinze millions de Français sont éligibles au livret d'épargne populaire, mais seulement la moitié en a ouvert un. Quelles en sont les raisons ? Dans les semaines qui viennent, les services fiscaux vont envoyer un mail aux personnes éligibles pour les inciter à en ouvrir un. T F1 | Reportage F. Chadeau, T. Leproux, D. Salmon