Hausse des prix de l'énergie : le retour de la chasse anti-gaspi

Avec des carburants si chers, ne serait-ce pas le moment de lever le pied ? Seriez-vous prêts à ralentir, 110 km par exemple au lieu de 130 ? Roulé à 20 km/h de moins peut faire baisser votre consommation jusqu'à 25 %, soit une économie de 2 euros en moyenne tous les 100 km. Pour consommer moins d'énergie à la maison, Zakhia Khaldi fait attention à tout, notamment au chauffage."Sur les cinq chauffages que j'ai, c'est le seul que j'allume, c'est le plus gros de la maison. Et j'essaie de réduire ma consommation entre 19 et 21 °C, donc je le mets à 2 ou à 3, et je l'allume en fin de journée. Sinon je mets une couverture sur mon canapé pour ne pas avoir froid, explique-t-elle. En moyenne, si vous baissez de 1 °C vos radiateurs, vous pourrez gagner jusqu'à 120 euros à la fin de l'année. Autre idée, laver le linge à 30 °C puis éteindre totalement les appareils ménagers. Les laisser en veille plutôt qu'éteindre peut vous coûter une centaine d'euros par an. Vous pouvez aussi utiliser des ampoules Led ou fermer vos volets pour mieux isoler votre logement. Autant de réflexes, qui mis bout à bout, feront amplement baisser votre budget énergie. Après le choc pétrolier de 1973, les Français étaient déjà invités à faire des économies d'énergie. Le bon sens est intemporel. TF1 | Reportage B. Augey, C. Adriaens-Allemand