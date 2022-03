Hausse des prix du carburant : les pêcheurs à quai ?

Au retour de pêche, David Le Quintrec compte, dans les cales de son fileyeur, une tonne de poissons capturés près des cotes. À chaque sortie en mer, son bateau consomme 400 litres de gasoil. Avec un tarif de 1,20 euro le litre contre 60 centimes auparavant, le revenu de ce patron pêcheur de Lorient (Morbihan) a chuté, mais il souhaite continuer. Contrairement à David, d'autres sont à quai depuis plusieurs jours. Gros consommateurs de carburant, la plupart des chalutiers de Lorient ne sortent plus. L'Oural est l'un d'entre eux. Son capitaine a fait les comptes. Et sa facture quotidienne de 1 200 euros de gasoil ne passe plus. Sortir en mer n'est plus rentable. Ce samedi après-midi, des agriculteurs, des chauffeurs du BTP ou des taxis sont venus soutenir les pêcheurs. Eux aussi sont concernés. Tous sont inquiets de ces hausses. Au marché couvert de Lorient, sur les étals, le prix du poisson est resté stable cette semaine. Mais il pourrait augmenter de 20% dans les jours ou semaines à venir. Les pêcheurs demandent une action rapide du gouvernement afin d'enrayer cette flambée des prix du carburant. Mais ils se disent aussi prêts à se mobiliser pour défendre leur profession. TF 1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann