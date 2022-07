Hausse des prix : le caddie TF1 a-t-il augmenté ?

Des œufs, de la viande, des fruits... En octobre, nous avions acheté des produits du quotidien pour constater l'augmentation des prix. Loin d'imaginer alors l'inflation que nous allions connaître. En ce moment, nous retournons dans le même supermarché de la région parisienne avec la même liste de courses. Quels sont les produits dont le prix a le plus augmenté ? En neuf mois, les quatre steaks hachés sont passés de 6,85 euros à 9,55 euros. Même chose pour la viande blanche. Au kilo, les filets de poulet sont 2,80 euros plus chers qu'en octobre. Du côté des autres produits, pour la même plaquette de beurre, il faut maintenant dépenser 20 centimes de plus. Ces produits sont directement affectés par les aléas climatiques et la guerre en Ukraine. La hausse la plus importante concerne les aliments à base de céréales, exemple au rayon des pâtes. À l'époque de notre reportage, le paquet de spaghettis était à 75 centimes, il est à présent affiché en rayon à 97 centimes, soit 30% d'augmentation. Une lueur d'espoir se trouve au rayon primeur, épargné par la hausse. Notre sachet de pommes de terre coûte 2,39 euros, soit le même prix qu'en octobre. Les pommes vertes ont même légèrement baissé. Pas de hausse non plus du côté des produits d'hygiène. Mais cela ne suffit pas à soulager notre porte-monnaie. Au total, sur une trentaine d'articles, notre panier nous a coûté 12 euros de plus qu'il y a neuf mois. TF1 | Reportage L. Kebdani, T. Fribourg