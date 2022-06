Hausse des prix : obligés d’emprunter pour consommer

Sophie élève seule ses quatre enfants. Depuis quelques mois, elle traque la moindre économie. Pourtant, malgré un revenu confortable à 3 300 euros par mois, elle ne parvient plus à payer toutes ses factures : électricité, gaz, alimentation. L’inflation a grignoté son pouvoir d’achat. Depuis septembre 2021, son découvert s’est creusé. Pour la toute première fois, elle va contracter un crédit à la consommation de 3 000 euros. Elle s’endette sur deux ans et devra s’acquitter de 150 euros d’intérêts. Comme Sophie, de plus en plus de Français empruntent. D’autres ont recours aux paiements fractionnés. C’est le cas de ce couple de retraités. À deux, ils vivent avec 3 000 euros par mois. Ils vont payer leur semaine de vacances en camping en quatre fois contre 13 euros de frais supplémentaires. L’autre recours pour les 20% des Français les plus modestes est d’utiliser leur épargne pour maintenir leur niveau de vie. Une épargne qui n’est pas illimitée, alors que la hausse des prix devrait s’installer dans la durée. T F1 | Reportage N. Robertson, M. Poujol, F. Le Goïc