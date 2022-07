Hausse des prix: qui va vraiment profiter des aides de l'État ?

Chèque alimentaire, aides pour le carburant, suppression de la redevance télé... Qui aura droit à quoi ? La hausse des prix des carburants le frappe de plein fouet. En faisant 60 km par jour, Yalcin dépense environ 300 euros par mois pour aller travailler. Il est ouvrier, et son épouse, employée à mi-temps. Le couple a deux enfants et gagne 3 000 euros par mois. Début octobre, ils vont bénéficier de l'indemnité carburant : 200 euros pour le foyer plus 50 euros, car Yalcin est un gros rouleur. En revanche, il ne touchera pas l'aide destinée aux neuf millions de foyers les plus modestes : 100 euros plus 50 euros par chaque enfant à charge, versée à la rentrée aux allocataires du RSA, de l'AAH, du Minimum Vieillesse et des APL. Robin, lui, est étudiant en alternance. Il gagne 1 450 euros net par mois, touche les APL. Il percevra cinq euros de plus, soit 155 euros. Il va aussi recevoir l'indemnité carburant et l'aide à l'inflation, à hauteur de 100 euros à chaque fois. Quant à Alexandra, elle est au chômage. Ses 1 200 euros net par mois d'indemnité vont être revalorisés pour atteindre 1 235 euros. Elle, qui n'a pas de voiture, touchera simplement 100 euros pour faire face à ses dépenses du quotidien. Alexandra touchera aussi les aides qui concernent l'ensemble des Français : le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité et la suppression de la redevance télé. TF1 | Reportage N. Gandillot, J. Duong