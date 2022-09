Hausse des retraites : qui sera concerné ?

Trente, quarante, cinquante euros de plus par mois, depuis ce matin la plupart des retraités reçoivent sur leurs comptes en banque la revalorisation tant attendue de leurs pensions. Ne sont concernés que les retraites de base, des anciens salariés du secteur privé et de la fonction publique. Marie-Françoise, 66 ans, ancienne femme de ménage perçoit 807 euros. C’est désormais 28 euros de plus. “Quand vous avez une petite retraite, ça fait du bien quand même”, réagit-elle. Les retraites ont été augmentées deux fois cette année. Au total, il y a eu une hausse de 5,1%, proche de l’inflation, juste de quoi limiter la baisse de leur pouvoir d’achat. Car depuis des années, il chute. Les cadres ont perdu, par exemple, 11,5% de pouvoir d’achat en 25 ans, les non-cadres 7,5%. Côté retraite complémentaire, il n’y a pas, pour l’instant, de revalorisation. Mais, les partenaires sociaux se réunissent courant octobre pour décider d’une éventuelle augmentation à compter du premier novembre. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Fortin