Hausse des salaires : la contestation peut-elle s'étendre ?

Des barrages filtrants ont eu lieu ce matin du 14 octobre 2022 à la centrale nucléaire de Cattenom. Une assemblée générale à celle de Gravelines. Le secteur nucléaire s'installe aussi dans la grève. Elle sera bientôt rejoint par d'autres. En Île-de-France, des cheminots ont déjà voté l'arrêt de travail dès le 17 octobre 2022. Le 18 octobre 2022, un mouvement national est prévu non seulement dans les centrales, mais aussi dans les transports, dans l'éducation ou encore chez les dockers. Une grève à l'appel de la CGT qui veut montrer les muscles avant les élections professionnelles de décembre 2022 dans les fonctions publiques. Faut-il s'attendre à un mouvement d'ampleur et durable ? Le climat social est malgré tout suivi de très près au sommet de l’État. Une source gouvernementale s'inquiète d'un mouvement style Gilets Jaunes, car la méfiance pourrait se transformer brutalement en colère. C'est justement de cette colère que La France Insoumise veut se saisir en organisant une marche contre la vie chère et contre la réforme des retraites le 16 octobre 2022. Les syndicats et les partis politiques se mobiliseront séparément. Ce qui rassure le gouvernement. TF1 | Reportage B. Augey, P. Ninine