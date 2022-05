Hausse des salaires : un mouvement mondial ? La mise au point de François Lenglet

Selon François Lenglet, la France est en retard dans le mouvement mondial de l'augmentation des salaires. Elle est de 2,5% dans notre pays, alors qu'elle est de 4,5% aux États-Unis et entre 5 à 6% au Royaume-Uni. Et le syndicat IG Metall, qui est une référence pour l'industrie allemande, demande 8,2% de hausse pour 2022. "Si la France est à la traîne, c'est parce que l'inflation est moins forte chez nous qu'ailleurs", explique-t-il par la suite. Nous avons enregistré une hausse des prix de 4,8% sur un an, contre 7,5% dans la zone Euro. La différence, c'est l’État qui la paie avec le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité et la ristourne sur le carburant. Moins d'inflation et plus de dettes publiques, c'est le choix français pour préserver notre niveau de vie. Toutefois, cela ne devrait pas durer parce que l'inflation accélère et le rapport de force entre employés et employeurs est en train de basculer. Tout d'abord, cela est dû à la démographie. La population active plafonne dans tous les pays occidentaux et quand les bras manquent, le prix du travail monte. Ensuite, parce que le monde se referme. La guerre en Ukraine, le Covid en Chine, ... Tout cela complique les approvisionnements à l'étranger. Il va donc falloir produire davantage chez nous en recrutant. Voilà plusieurs décennies que le capital avait pris l'avantage sur le travail. C'est peut-être en train de changer au profit des salariés. T F1 | Plateau F. Lenglet.