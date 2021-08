Hausse des tarifs : faut-il abandonner le chauffage au gaz ?

Près de dix millions d’entre nous avons choisi le gaz pour leur habitation. Un tiers ont opté pour le tarif réglementé. Pour eux, depuis le début de l’année, la facture s'est emballée. Pourtant, pour ce plombier-chauffagiste, le gaz reste l’énergie la plus intéressante, à condition, toutefois, d'avoir du matériel récent. Selon ce professionnel, une chaudière à gaz nouvelle génération couplée à une bonne isolation sauvegardera votre porte-monnaie. Ensuite, il faut penser à revoir son abonnement. Contrairement à d’autres services, les contrats du gaz sont résiliables à tout moment. Alors, prix fixe ou tarif réglementé ? Sur le site du médiateur de l’énergie, vous pouvez facilement comparer les abonnements et simuler votre facture. Règle de base : attention aux promesses trop alléchantes. Le prix du gaz avait chuté en 2020 dans le monde à cause du confinement. Maintenant que l’activité économique redémarre, les tarifs s’envolent. Mieux vaut donc opter pour un abonnement à prix fixe, pour l’instant, d’autant que le tarif réglementé cessera d’exister en 2023.