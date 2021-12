Hausse du prix du beurre : les boulangers dans le pétrin

Dans cette boulangerie normande, comme partout en France, le beurre est l’ingrédient phare des bûches et des desserts de fin d’année. Un indispensable dont les stocks fondent aussi vite que les prix flambent. Première conséquence pour cette boulangerie : une marge qui se réduit. Les viennoiseries augmenteront bientôt de presque 10 centimes. Et pour les clients, cette future hausse des prix passe mal. Depuis deux mois, la valeur au kilo du beurre s'envole : 4 euros en août contre 8 euros en décembre, soit une augmentation de 100%. Pour Jean-Charles Bernard, producteur de beurre depuis une dizaine d'années, cette hausse des prix a plusieurs raisons. Plus que les augmentations successives, les professionnels craignent une rupture de stock avant l’Épiphanie. Certains pâtissiers pourraient manquer de galettes. T F1 | Reportage K. Berg, X. Thoby