Hausse du gaz : fallait-il quitter le tarif réglementé ?

C'est une mauvaise nouvelle pour les quatre millions et demi des personnes qui utilisent le gaz dans notre pays. Au 1er novembre prochain, ils vont devoir payer plus s'ils veulent encore rallumer leurs chauffages. En effet, à cette date, les tarifs réglementés du gaz vont augmenter pour la neuvième fois cette année 2018. La situation pousse sans doute certains clients à se tourner vers d'autres fournisseurs, dont les tarifs sont négociés à l'avance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.