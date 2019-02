Hausse des péages : pourquoi des tarifs aussi élevés ?

Les sociétés d'autoroute affichent une santé financière excellente. En sept ans, les prix des péages ont progressé de près de dix pourcents et sur certains tronçons, ils ont explosé. Ces tarifs ont à nouveau augmenté ce vendredi 1er février. Quels sont les tronçons les plus concernés ? Ces hausses sont-elles justifiées ? Pourquoi des tarifs aussi élevés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.