Hausse des prix des carburants : la colère monte du côté des conducteurs

La fronde s'organise face à la flambée des prix des carburants. La perspective d'une nouvelle hausse des taxes au 1er janvier prochain ne passe plus. Les automobilistes sont ainsi appelés à bloquer les routes samedi 17 novembre 2018 pour manifester leur colère. Sur Internet, une pétition est également massivement signée depuis une semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.