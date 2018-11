Hausse du prix des carburants : ruée vers le bioéthanol

Dans les garages, l'installation des boîtiers convertisseurs au bioéthanol a doublé en quelques mois. Les demandes augmentent presque aussi vite que les prix du gazole. Un engouement qui doit pousser à développer le réseau de distribution. Actuellement dans le pays, on trouve du bioéthanol dans 900 stations. Et c'est le plein le moyen cher du marché avec 62 centimes d'euros le litre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.