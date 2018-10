Hausse des prix des carburants : l'heure des comptes pour les vacanciers

Pour ceux qui sont en vacances, la flambée des prix des carburants a un impact direct sur le budget. Elle a même obligé de nombreuses familles à renoncer à certains plaisirs de la vie quotidienne. Plus des sorties resto en famille, désormais, l'économie est le maître-mot. D'ailleurs, la donne a également changé pour les enfants, qui vont devoir multiplier les activités gratuites pour jouer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.