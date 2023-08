Haute-Loire : après la canicule, les averses de grêle

Un déluge de grêle d’à peine 20 minutes, mais qui a surpris par sa violence. Les pare-brises de dizaines de voitures n’ont pas résisté. Dans plusieurs entreprises, le retour de vacances est douloureux. Chez un fabricant de pièces mécaniques, les douze salariés sont au chômage technique et le moral est à zéro. "Je ne connais vraiment pas notre avenir... pour l’entreprise, pour le personnel, pour tout le monde", se désole l’un d’eux. La grêle contrarie aussi l’ouverture de la salle de sports de Julien, prévu dans une semaine. Des machines toutes neuves ont pris l’eau. Il doit faire le bilan des pertes. Les particuliers aussi ont souffert. Il n’y a eu aucun blessé, mais des tuiles cassées et des couvreurs déjà au travail. Un tiers du fourrage est perdu pour Stéphane. "La grêle a percé les tôles, du coup, la pluie est rentrée et s’est invitée sous les bottes de foin", explique-t-il. Son hangar agricole est victime des intempéries pour la deuxième fois en un an. Ce n'est pas encore fini, car de nouveaux orages sont attendus ce samedi soir. TF1 | Reportage G. Charnay, É. Nappi