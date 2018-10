Haute-Marne, la "Prosthésis Valley"

A l'image de la Silicone Valley, la Haute-Marne est devenue un exemple de reconversion réussie. Longtemps spécialisée dans la coutellerie, la région, que l'on appelle désormais la vallée de la prothèse, s'est trouvée un autre domaine bien plus florissant. On y trouve une trentaine d'entreprises spécialisées dans la fabrication de prothèses de toutes sortes. L'activité a été initiée par les Landanger, un couple visionnaire qui y a créé sa société de production de matériels chirurgicaux. Grâce à ce secteur, la région est en plein essor mais manque sérieusement de main d'œuvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.