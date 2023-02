Haute montagne : les anges gardiens de l'extrême

Dans les Hautes-Alpes, à plus de 2 000 mètres d'altitude, c’est une nouvelle intervention à haut risque pour ces secouristes. Leurs métiers est de venir en aide aux victimes de la montagne. Voici leur quotidien quand on les a suivis pendant deux jours. Vers neuf heures du matin, au peloton de gendarmerie des hautes montagnes de Briançon. En recevant leurs premiers appels de secours, ils doivent partir vite. Leurs équipements : un casque, un baudrier et des crampons. En quelques minutes à peine, les gendarmes localisent la victime. C’est un homme bloqué dans les montagnes, en voulant aller chercher son chien coincé sur celle-ci. Presque suspendus dans le vide, les gendarmes essaient de le récupérer dans une manœuvre délicate et y arrivent sans encombre. Jean-Nicolas Louis est un expert de la montagne, gendarme, et alpiniste diplômé. Il connaît par cœur la région. Leur hélicoptère ne reste jamais posé très longtemps. Cette fois, le peloton de gendarmerie part sur un terrain inaccessible pour les pisteurs ou les pompiers. Sur le flanc d’une montagne à plus de 2000 mètres d'altitude, ils évacuent un jeune blessé aux genoux. Ce jeune est transporté aux urgences de l’hôpital de Briançon. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F.Miara