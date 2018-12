Haute-Savoie : le curling humain débarque dans les stations de ski

Le curling humain est un sport d'hiver accessible à tous. Une équipe est composée d'un lanceur, d'un balayeur et d'une pierre de granite avec une personne au-dessus. Une activité proposée par Le Praz de Lys, en Haute-Savoie, pour ses clients. Et après des heures d'entraînements, place aux matchs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.