Hautes-Pyrénées : des chiens écouteurs pour les sourds et les malentendants

C'est une initiative unique dans notre pays. Une association des Hautes-Pyrénées forment des chiens écouteurs pour personnes sourdes. Ces animaux, très utiles pour les aveugles, peuvent aussi aider les malentendants en identifiant à leur place les sons. Leur apprentissage dure six mois.