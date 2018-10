Hautes-Pyrénées : la neige est de retour

L'hiver a déjà commencé dans les Hautes-Pyrénées. Il a abondamment neigé toute la nuit du 27 octobre 2018. Il y a eu plus de quinze centimètres de neige à 1 800 mètres d'altitude, le matin du 28 octobre 2018, et près de dix centimètres au pied du col. A La Mongie, les déneigeuses ont commencé à déblayer et à saler les routes conduisant à la station de ski. La température glaciale n'a pas découragé les premiers touristes sur place. Le retour de la neige fait également le bonheur des chiens de traîneaux et de leur maître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.