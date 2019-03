Hauts-de-France : les citoyens luttent contre la pollution des océans

Les citoyens se préoccupent de plus en plus de la pollution des océans. Des opérations de nettoyage ont d'ailleurs été organisées dans la région des Hauts-de-France. Les bénévoles ont pour objectif de nettoyer les dunes et les marées. Une mission interminable, renouvelée tous les ans. En 2018, l'opération avait réuni 50 000 personnes pour 1 300 tonnes de déchets enlevés dans toute la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.