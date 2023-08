Hawaï : le désespoir d'une île

Jordan Chee, un habitant sinistré, a été autorisé à revenir à Lahaina. Il vient voir les restes de sa maison. Il a eu le temps de s'échapper avant l'arrivée des flammes. Sa maison a disparu tout comme l'ancien palais de justice de Lahaina. Plus de 2 000 bâtiments sont détruits, y compris une école qui accueillait plus de 600 élèves. On voit une croix sur son mur. C'est un signe des secours sur chaque voiture ou chaque bâtiment inspecté. Pour l'instant, on compte quatre-vingts morts. Un tel bilan humain aurait-il pu être évité ? Les habitants montrent du doigt les autorités. "D'habitude, ils mettent la sirène des ouragans pour nous prévenir, mais cette fois-ci rien du tout. Tout le monde se passait le mot pour évacuer, c'est pourquoi il y avait plein de gens qui restaient devant chez eux" explique Sydney Carney, une habitante sinistrée. L'île reste sous surveillance, car encore ce vendredi 11 août, les feux ont repris sur la côte Ouest. Heureusement, cela a été rapidement maîtrisé. TF1 | Reportage V. Topenot, C. Ingold